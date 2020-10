Microsoft profiteert van thuiswerken

REDMOND (AFN/BLOOMBERG) - Techgigant Microsoft heeft ook in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar weer flink geprofiteerd van het thuiswerken door de coronacrisis. Bedrijven namen daardoor meer onlinediensten af, maar staken ook meer geld in het huren van ruimte in de cloud om hun eigen software te laten draaien. De omzet van Microsoft ging daardoor flink omhoog.

De clouddiensten van Microsoft waren voor het eerst goed voor meer dan 50 miljard dollar aan omzet in een jaar. In het slotkwartaal was die tak goed voor 13,4 miljard dollar aan omzet, ongeveer een derde van de 38 miljard dollar die heel Microsoft als inkomsten in de boeken zette. In heel het boekjaar was die omzet 143 miljard dollar.

Onder de streep hield Microsoft dit jaar 44,3 miljard dollar over. Een jaar eerder was de winst nog 39,2 miljard dollar.