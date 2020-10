Vastned ziet nieuwe maatregelen met vertrouwen tegemoet

AMSTERDAM (AFN) - Winkelvastgoedfonds Vastned denkt niet dat de nieuwe maatregelen tegen het coronavirus grote gevolgen zullen hebben voor de eigen bedrijfsvoering. Daarbij gaat het bedrijf, dat zich richt op winkelpanden op toplocaties in Nederland, België, Frankrijk en Spanje, er wel van uit dat er geen landelijke lockdowns meer komen. Vastned zag zijn bezettingsgraad stabiel blijven, maar haalde in het derde kwartaal wel wat meer van de verschuldigde huur op.

Vastned zag in het derde kwartaal in alle gebieden waar het bedrijf actief is de lockdowns opgeheven worden en dat leverde de huurders wat ademruimte op. Het bedrijf wist dan ook na negen maanden 88 procent van de huur te innen tegen 84 procent aan het einde van het tweede kwartaal. Van alle panden was 97,5 procent verhuurd, wat een stabiele bezettingsgraad betekende. In de eerste negen maanden schold Vastned voor 3,4 miljoen euro aan huur kwijt.

Het vastgoedfonds rekent nog altijd op een direct resultaat van tussen de 1,70 en 1,85 euro per aandeel. Dat was al zo, maar door nog betere beheersing van de kosten denkt Vastned dit zelfs te kunnen halen als huurders weer de gevolgen voelen van strengere maatregelen.