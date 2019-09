Sif mikt op productielocatie in Japan

Gepubliceerd op | Views: 224 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - Funderingsspecialist Sif wil een productielocatie in Japan realiseren. De aan de beurs van Amsterdam genoteerde maker van onder meer zogeheten monopiles, die nodig zijn bij de aanleg van windparken op zee, wil binnen twee tot drie jaar een keuze maken voor een geschikte plek. Deze maand nog wil Sif Japanse partners strikken.

Topman Fred van Beers van Sif deed de plannen tegen de Japanse zakenkrant Nikkei uit de doeken. Voor de bouw van de fabriek in de buurt van een geschikte haven heeft Sif 200 miljoen euro tot 300 miljoen euro over. Wanneer de eerst paal in de grond moet, is nog niet bekend.

Sif wil met de fabriek een graantje meepikken van de groeiende markt voor windenergie in Japan en andere landen in de regio. In juli opende de onderneming al wel een verkoopkantoor in Japan.