ThyssenKrupp wil zich opsplitsen

ESSEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Duitse staal- en industrieconcern ThyssenKrupp is van plan om zich op te splitsen in twee zelfstandige beursgenoteerde bedrijven. Beleggers reageerden enthousiast. Het aandeel ging donderdagmiddag meer dan 12 procent omhoog op de beurs in Frankfurt.

Het gaat om het van elkaar losmaken van de industrietak en de materialentak. Los van elkaar zouden de twee efficiënter kunnen werken. De opsplitsing vergt goedkeuring van de aandeelhouders en zou al over een jaar tot anderhalf jaar geregeld kunnen zijn.

Het belang van 50 procent in het in de maak zijnde Europese staalfusiebedrijf met Tata Steel zou dan tot het materialenbedrijf gaan horen. Daarbij hoort dan ook de Nederlandse staalfabriek van Tata Steel in IJmuiden, de vroegere Hoogovens. Brussel kijkt nog naar die deal.

ThyssenKrupp had afgelopen tijd juist te maken met morrende aandeelhouders. Investeerders waren niet te spreken over de teruglopende omzet en beurskoers, en waren ook niet tevreden over de staalfusie in Europa met Tata Steel. Er zijn daarom al diverse kopstukken opgestapt. Ook zag ThyssenKrupp zich eerder genoodzaakt zijn financiële verwachtingen te verlagen.