'ArcelorMittal verhoogt resultaat'

AMSTERDAM (AFN) - Staalconcern ArcelorMittal heeft in het tweede kwartaal naar verwachting een hoger resultaat behaald dankzij de verbeterde omstandigheden op de wereldwijde staalmarkt. Het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf komt woensdag met resultaten.

Het bedrijfsresultaat (ebitda), de belangrijkste winstgraadmeter voor het bedrijf, komt volgens een analistenconsensus die ArcelorMittal op de eigen website heeft geplaatst uit op 2,85 miljard dollar. In het eerste kwartaal was dit 2,5 miljard dollar, wat het hoogste niveau in zes jaar was. In het tweede kwartaal van 2017 bedroeg de ebitda 2,1 miljard dollar.

Bij de publicatie van de eerstekwartaalcijfers verklaarde het concern dat de marktcondities gunstig zijn en dat de vraag dit jaar verder zal toenemen, met hogere prijzen. In vrijwel alle regio's zit de vraag in de lift, aldus het bedrijf. In de afgelopen tijd krikten kredietbeoordelaars Moody's en Fitch hun ratings voor de onderneming op vanwege de goede marktomstandigheden en verbeterde balans.

Ilva

Naast de cijfers zal de aandacht ook uitgaan naar de overname van het Italiaanse staalbedrijf Ilva. In mei gaf de Europese Commissie groen licht. Daarvoor moet ArcelorMittal verschillende fabrieken en onderdelen afstoten. De Italiaanse regering is echter niet tevreden met toezeggingen op het gebied van werkgelegenheid en wil het aanbestedingsproces uit 2017 herzien. Worden daar onrechtmatigheden aangetroffen, dan gaat de deal in zijn geheel niet door. Het onderzoek duurt krap een maand. ArcelorMittal zei dat het aanvullende voorstellen heeft gedaan en dat het de deal snel hoopt te kunnen afronden.

Ook werd onlangs bekend dat ArcelorMittal samen met vijf andere bedrijven in Duitsland is beboet wegens het maken van verboden prijsafspraken. Ook zouden ze concurrentiegevoelige informatie hebben uitgewisseld. In totaal moeten de zes bedrijven, een branchevereniging en tien betrokken personen een boete van 205 miljoen euro betalen. Hoe groot het aandeel van ArcelorMittal in de boete is, is niet bekend. De Duitse toezichthouder Bundeskartellamt meldde wel dat ArcelorMittal en drie andere bedrijven hebben meegewerkt aan het onderzoek.