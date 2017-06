KLM claimt schade meivakantie bij Schiphol

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - KLM heeft een claim ingediend bij Schiphol vanwege schade die is geleden door drukte op de luchthaven tijdens de meivakantie. Dat bevestigt een zegsvrouw van KLM dinsdagavond na berichtgeving van EenVandaag.

KLM wil niet ingaan op de hoogte van de claim. Eerder sprak de luchtvaartmaatschappij over ,,ettelijke miljoenen'' euro's schade. KLM wil verder alleen kwijt dat Schiphol op de hoogte is gesteld van de claim.

Door de drukte tijdens de meivakantie hebben passagiers van KLM vluchten gemist. Zij moesten worden omgeboekt en hun bagage van boord gehaald. In andere gevallen hebben vliegtuigen gewacht op reizigers die niet op tijd bij de gate konden zijn. Dergelijke vertragingen leiden weer tot nieuwe verstoringen. Daarnaast is de klantwaardering voor KLM door de problemen op Schiphol gedaald.

Maatregelen

KLM klaagt al langer over de infrastructuur van Schiphol, die niet bestand zou zijn tegen de groei van de passagiersstromen. Topman Pieter Elbers vreesde voor de drukte in de zomervakantie en drong in mei aan op structurele oplossingen.

Schiphol erkende eerder al dat de zaken in de meivakantie niet zijn gelopen zoals had gemoeten en kondigde maatregelen aan. Er werden onder meer extra doorgangen geopend bij de veiligheidscontroles en deze week werd bekend dat passagiers die zonder rolkoffers reizen, maar alleen een kleine tas als handbagage hebben, voorrang krijgen bij de controles.