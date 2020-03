SnowWorld houdt skihallen voorlopig dicht

Gepubliceerd op | Views: 156

ZOETERMEER (AFN) - SnowWorld houdt de deuren van zijn vijf indoor skihallen voorlopig gesloten in navolging van de aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te beperken. Ook het indoor skiresort in Neuss, waarin SnowWorld een belang van 25 procent houdt, is dicht net als de de aan SnowWorld verwante vrijetijdsactiviteiten. Alleen het hotel in Landgraaf is nog open.

Doorgaans geldt de winterperiode tot en met maart als hoogseizoen voor de uitbater van de skihallen. Dat het in de belangrijke maand maart zijn deuren sluit, zal volgens SnowWorld logischerwijs doorwerken in de resultaten van de onderneming. Bedragen noemde SnowWorld niet.

Op dit moment gaat SnowWorld ervan uit dat de vestigingen bij de start van het nieuwe winterseizoen in het najaar van 2020 weer open zullen zijn. De onderneming is naar eigen zeggen in een uitstekende positie om, zodra de vestingen worden heropend, te herstellen van de geleden schade waarbij het ingezette groeipad kan worden voortgezet. SnowWorld heeft voor nu maatregelen genomen om de kosten strak te managen en de uitgaven te beperken tot de daadwerkelijk noodzakelijke investeringen.