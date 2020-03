'Sterke cijfers en geen verrassingen bij HAL'

Gepubliceerd op | Views: 1.568

AMSTERDAM (AFN) - Investeerder HAL is met sterke cijfers gekomen over 2019, waarbij geen verrassingen waren te zien. Dat meldde KBC Securities.

HAL heeft de winst afgelopen jaar flink opgevoerd. Belangrijkste reden daarvoor was de verkoop van het belang in optiekketen GrandVision aan brillenreus EssilorLuxottica. De winst kwam uit op 666 miljoen euro, waar in 2018 onder de streep nog 155 miljoen euro overbleef.

Volgens KBC is nu de grote vraag of de deal rond GrandVision nog doorgaat onder de huidige marktomstandigheden. Er is meer zekerheid nu de Europese Commissie het onderzoek naar de overname herstart en de bevestiging van GrandVision. Dat onderzoek moet nu op 24 juli afgerond zijn. De marktwaakhond had het onderzoek eerder tijdelijk opgeschort.

Het advies voor HAL staat op buy, met een koersdoel van 145 euro. Het aandeel noteerde vrijdag omstreeks 09.30 uur een plus van 0,4 procent op 113,60 euro.