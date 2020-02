Virusuitbraak zet beurzen flink lager

Heren heren,



Niet zo negatief. Het aantal actieve COVID-19 cases loopt dagdagelijks terug. Nu 46.525. Morgen minder.



De eerste COVID-19 case wordt echter dit weekeinde in NL verwacht met de terugkomst van de vakantiegangers. Deze zullen goed opgevangen worden. De virologen kijken er al na uit, zij hebben er zin in!!!



De vraag is hoe groot is de paniek hier op de financiële markten? Aanzienlijk, ongeveer een 10% daling in 4 beursdagen. Het is reëel te verwachten dat de paniek toeneemt naarmate de verspreiding breder wordt in het aantal (westerse landen). Gaan we richting een 20% daling dan biedt dat kansen op korte termijn.



De COVID-19 "crisis" is namelijk medio april onder controle. Dan hobbelen we weer langzaam omhoog en richting het jaareinde is er niets meer aan de hand.



De volgende 2 weken zijn spannend. Dan gaan we de AEX bodem zien ergens tussen de 504 en 565.



Ik ben in bezit van 10 FTI short en ben afgedekt tegen verder dalingen. Ik ga het even rustig uitzitten.



Succes daar :-)