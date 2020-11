'Afwachtend begin voor Amsterdamse beurshandel'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent donderdag waarschijnlijk licht hoger. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine koersuitslagen beginnen. Beleggers lijken weinig risico te nemen aangezien de Amerikaanse financiële markten gesloten blijven vanwege Thanksgiving Day. Vrijdag is Wall Street een halve dag open. Daarnaast wordt uitgekeken naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Europese Centrale Bank (ECB), die later op de dag verschijnen.

De Federal Reserve (Fed) gaf woensdag al de vergaderingsnotulen vrij. Daaruit bleek dat de beleidsmakers van de Amerikaanse centrale bank voorlopig geen plannen hebben om wijzigingen aan te brengen in het lopende opkoopprogramma van obligaties. Momenteel koopt de Fed maandelijks voor 120 miljard dollar aan Amerikaanse staatsobligaties en met hypotheken gedekte leningen om zo de economie te stimuleren tegen de coronacrisis.

Unilever kondigde aan het Amerikaanse SmartyPants Vitamines over te nemen. Een overnamesom werd niet gegeven. Het in Los Angeles gevestigde bedrijf verkoopt vitamines, mineralen en voedingssupplementen. De producten van SmartyPants Vitamines zijn te vinden in meer dan 30.000 winkels in de Verenigde Staten en zijn ook te koop via Amazon.

PostNL

Unibail-Rodamco-Westfield heeft 2 miljard euro opgehaald met de plaatsing van twee obligaties. Volgens het winkelvastgoedfonds worden de opbrengsten aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de aflossing op de lopende obligaties. Volgens het bedrijf was de interesse groot, met inschrijvingen van 6,5 miljard euro.

Het aandeel PostNL zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Berenberg schroefden hun aanbeveling voor de post- en pakketbezorger terug. Biotechnoloog Vivoryon sloot het derde kwartaal af met rode cijfers. De onderneming, die werkt aan een Alzheimer-medicijn, leed een verlies van 4,6 miljoen euro. Tegenover de oplopende bedrijfs- en onderzoekskosten staat nog altijd geen omzet.

Olie

De Europese beurzen sloten woensdag gemengd. De AEX-index eindigde 0,2 procent lager op 606,39 punten en de MidKap steeg 0,5 procent tot 905,04 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,3 procent. Londen daalde 0,6 procent. Wall Street ging overwegend lager richting Thanksgiving Day. De Dow-Jonesindex daalde 0,6 procent tot 29.872,47 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent en techbeurs Nasdaq won 0,6 procent.

De euro was 1,1935 dollar waard, tegenover 1,1906 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 45,75 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 48,69 dollar per vat.