Bouw vreest ontslaggolf door stikstofbeperkingen

Ik vind dit de grootste idioterie van dit moment. We leggen onszelf zware doelstellingen op, waar niemand en ook de natuur niet bij gebaad is. Na de jaren 70 zijn er al vele stikstofbeperkende maatregelen genomen, waardoor uitstoot met driekwart gedaald is. Voor de steeds dominantere natuurlobby, gesteund door miljoenen uit de lotterijen, is dit nog niet genoeg. Ze hebben handig de Europese regels in wetten verankerd, zodat ze de politiek, bouw en agrarische bedrijven gegijzeld hebben. Omdat burgers het onderwerp niet goed begrijpen en de meesten in steden wonen, laten ze zich leiden door de algemene teneur dat de natuur het zwaar heeft. Ze hebben niet door dat men terug wil naar de situatie van vele honderden jaren geleden, maar dan wel met meer bos (Nederland had rond 1800 alle bos gekapt, daarna is er bv op de Veluwe weer bos gepland om verstuiving tegen te gaan). Er zijn wel degelijk enkele problemen, zoals bij onze weidevogels, maar die los je niet op door verdere stikstofreductie. Kijk naar Duitsland en hoe zij met het probleem omgaan. Veel realistischer, met oog voor mens en natuur, niet met die onrealistische lage stikstofuitstoot normen.