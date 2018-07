Hoger resultaat mijnbouwer Anglo American

Gepubliceerd op | Views: 217

LONDEN (AFN) - Het internationale mijnbouwconcern Anglo American is in de eerste helft van dit jaar op een hogere winst uitgekomen, vooral geholpen door de gestegen grondstofprijzen en kostenbesparingen. Het onderliggend bedrijfsresultaat steeg op jaarbasis met 11 procent tot bijna 4,6 miljard dollar.

Daarnaast werd de productie van koper, steenkool, platina en diamanten van dochterbedrijf De Beers verhoogd. Verder drong Anglo American de schuld verder terug tot 4 miljard dollar.

Het concern kondigde tevens aan groen licht te geven voor de ontwikkeling van de kopermijn Quellaveco in Peru ter waarde van 5 miljard dollar. De werkzaamheden beginnen later dit jaar en de eerste productie zou moeten starten in 2022.