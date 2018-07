'Vooruitzichten Besi zwak'

Gepubliceerd op | Views: 3.275

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De resultaten die BE Semiconductor Industries (Besi) donderdag publiceerde lagen goeddeels in lijn der verwachting. De vooruitzichten voor het derde kwartaal zijn evenwel zwak. Dat schrijven kenners in rapporten over het chipbedrijf.

Besi zei voor het lopende kwartaal uit te gaan van een omzet die tot wel 30 procent lager kan uitvallen. Dat is fors meer dan de krimp met 5 procent waar de kenners van Berenberg op rekenden. De zwakte op de markt voor high-end applicaties overschaduwt volgens Berenberg de groei op andere gebieden.

De gerapporteerde omzet en marges waren volgens de analisten als verwacht. Daarbij moet worden aangetekend dat Besi eerder al de verwachtingen voor het tweede kwartaal had getemperd.

Bij NIBC spreken ze van ,,teleurstellende vooruitzichten". De resultaten over het tweede kwartaal noemde de analisten solide. ,,Maar de focus ligt op de vooruitzichten. Besi kende een stevige daling van het aantal nieuwe orders", aldus de analisten. NIBC wijst onder meer op bepaalde capaciteitsproblemen en vertragingen.

Aandeel

Ook bij ING wijzen ze op de klanten die duidelijk hun voet op het rempedaal hebben gezet. De zwakke vooruitzichten komen bovenop de eerdere omzetwaarschuwing die Besi wereldkundig maakte en dit effect zal naar verwachting tot in 2019 nog wel doorsijpelen in de resultaten. ING wijst er verder op dat de zwakte zeker niet bedrijfsbreed aan de orde is. Verder noemden de kenners de aandeleninkoop van 75 miljoen euro positief.

Berenberg hanteert een koopadvies op het aandeel Besi met een koersdoel van 37,50 euro. NIBC hanteert een advies neutral met een koersdoel van 28 euro. Kenners van ING houden vast aan een koopadvies met een koersdoel van 63,50 euro.

Het aandeel Besi stond woensdag na circa een uur handelen bijna 8 procent lager op 20,20 euro.