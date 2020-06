Nieuwe proefopzet voor alzheimerstudie Vivoryon

Gepubliceerd op | Views: 689

HALLE (AFN) - Biotechnologiebedrijf Vivoryon en de Alzheimer's Disease Cooperative Study (ADCS) hebben een nieuw proefopzet ontwikkeld voor de fase 2a alzheimer-studie in de Verengide Staten. Deze studie wordt gezien als een volgende stap op weg naar de fase 2b-studie.

Deze EU-alzheimer-test VIVIAD zal naar verwachting in de tweede helft van 2020 van start gaan als gevolg van de vertraging in verband met de coronaviruspandemie. De mogelijkheid om het Amerikaanse protocol voor klinische proeven te updaten stelt Vivoryon in staat om het kader waarin informatie over PQ912 wordt geëvalueerd en verzameld verder uit te breiden, aldus het bedrijf.

Daarnaast heeft de kandidaatmedicijn, PQ912, de goedkeuring gekregen van de International Nonproprietary Name (INN). Als er binnen vier maanden geen bezwaar wordt aangetekend zal het middel de naam varoglutamstat krijgen.