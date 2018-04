Alumexx publiceert jaarrekening

Gepubliceerd op | Views: 346

AMSTERDAM (AFN) - Producent van aluminium klimmaterialen voor de doe-het-zelfmarkt Alumexx heeft donderdag zijn jaarrekening gepubliceerd. Het bedrijf is pas sinds begin dit jaar genoteerd aan de beurs. De jaarrapportage behelst de resultaten van rechtsvoorganger Phelix.

Het jaar 2017 was Phelix drukdoende met het opmaken van de jaarrekeningen over 2015 en 2016. Verder werden er inspanningen geleverd om weer een ,,normale notering" te krijgen door een geschikte overnamekandidaat te vinden.

Pehlix had in 2017 geen inkomsten. Daartegenover stonden wel kosten. Het resultaat kwam uit op 436.000 euro negatief. Dit bedrag werd uit eigen middelen opgehoest. Volgens topman Jeroen van den Heuvel van Alumexx was sprake van een overgangsjaar waarin het fonds is opgeschoond.

Verder maakte hij bekend dat Alumexx in de eerste maanden van 2018 als verwacht presteerde.