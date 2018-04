'Teleurstellende resultaten Lighting'

Gepubliceerd op | Views: 571

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel Philips Lighting stond donderdag op Beursplein 5 zwaar onder druk, na de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal. Volgens analisten van Morgan Stanley waren de prestaties duidelijk minder dan verwacht, zo stelden ze in een rapport.

Lighting realiseerde in de afgelopen periode minder omzet en winst. Dat wijt de voormalige verlichtingstak van Philips vooral aan zwakke prestaties van de Home-divisie, de afdeling waar onder meer de slimme Hue-lampen onder vallen. De totale omzet van Lighting kwam uit op 1,5 miljard euro. Dat was ruim 11 procent minder dan vorig jaar, maar gecorrigeerd voor onder meer valutaverschillen was de afname 3,5 procent. Onder de streep hield het bedrijf 20 miljoen euro over, vorig jaar was dat nog 61 miljoen euro.

Ook ING was niet te spreken over de resultaten in het eerste kwartaal. De analisten hanteren een hold-advies op het aandeel. De kenners wezen er wel op dat Lighting zijn prognose voor heel het jaar handhaafde. Morgan Stanley heeft overigens een underweight-advies.

Het aandeel Lighting zakte kort na de openingsbel tot 13 procent in hoofdindex AEX. Omstreeks 09.30 uur stond er een verlies van 10 procent op de borden tot 27,10 euro.