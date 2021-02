Olieproductie VS voor het eerst in 4 jaar gedaald door corona

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De productie van ruwe olie in de Verenigde Staten is in 2020 voor het eerst in vier jaar gedaald als gevolg van de impact van de coronacrisis op de olievraag. Dat meldde het Amerikaanse energiebureau Energy Information Administration (EIA).

De gemiddelde olieproductie in de VS lag vorig jaar op 11,3 miljoen vaten (van 159 liter) per dag, wat een daling van bijna 8 procent is vergeleken met 2019 en het laagste niveau sinds 2018. Het gaat om de grootste jaarlijkse productiekrimp gemeten sinds 1949, aldus het EIA.

Door de crisis en de sterk gedaalde olieprijzen werden olievelden door de gehele VS stilgelegd. De productie uit schalievelden in Texas ging daardoor flink omlaag. Ook in de Golf van Mexico werd minder olie opgepompt, ook vanwege orkanen.