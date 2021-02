'Huawei wil eigen elektrische auto op de markt zetten'

PEKING (ANP) - Het Chinese technologie- en telecomconcern Huawei werkt aan een eigen elektrische auto. De eerste modellen verschijnen mogelijk dit jaar al op de markt, meldt persbureau Reuters op basis van anonieme ingewijden. Het bedrijf zelf, dat kampt met Amerikaanse sancties, ontkent de plannen voor een stekkerauto.

Volgens de ingewijden is Huawei intern begonnen met het ontwerp van elektrische voertuigen. Daarnaast zou het bedrijf gesprekken voeren met Chinese autofabrikanten om hun fabrieken te gebruiken voor de autoproductie. Huawei laat de elektrische auto's dan mogelijk in elkaar zetten door een dochteronderneming van het industriële staatsconcern BAIC.

Als Huawei inderdaad de stap naar elektrische auto's zet, is dat een grote verschuiving van de activiteiten van het bedrijf. Nu verdient de onderneming vooral geld met de verkoop van smartphones en apparatuur voor telecomnetwerken.

Sancties

Dit wordt steeds moeilijker doordat de Verenigde Staten sancties hebben ingesteld tegen Huawei, wegens de vermeende nauwe banden met het Chinese leger en mogelijke risico's op spionage. Daardoor kunnen Amerikaanse leveranciers zonder speciale vergunning hun waren niet aan het bedrijf verkopen. Ook de verkoop van producten waarin Amerikaanse technologie is verwerkt, zoals chips, is aan banden gelegd.

Een uitbreiding naar elektrische auto's kan uitkomst bieden voor Huawei. Thuisland China is op dit moment de grootste markt voor deze voertuigen. De Chinese regering stimuleert de overstap naar elektrisch rijden fors, om zo de zware luchtvervuiling in het land tegen te gaan. Volgens schattingen zijn elektrische auto's in 2025 goed voor een vijfde van alle verkochte auto's in het Aziatische land.