Shell in gesprek met bonden over cao Pernis

DEN HAAG (AFN/BLOOMBERG) - Olie- en gasconcern Shell gaat begin maart opnieuw in gesprek met de vakbonden. Dan wordt verkend of er toch tot een nieuwe cao voor het personeel van de raffinaderijen in Pernis en Moerdijk kan worden gekomen, heeft het bedrijf via een woordvoerster laten weten.

Shell heeft al onderhandeld met de vakbonden. Het personeel wees een eindbod van het bedrijf echter onlangs af. Waar de bonden 5 procent loonsverhoging eiste, wilde Shell niet verder gaan dan 2,5 procent meer salaris dit jaar en 2 procent in 2020.

De cao voor het personeel van de raffinaderij en chemische installaties in het Rotterdamse havengebied loopt tot en met eind februari.