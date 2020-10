'Coca-Cola European Partners wil grote overname in Australië'

LONDEN (AFN) - Coca-Cola European Partners (CCEP) voert gesprekken over een grote overname in Australië. Volgens bronnen tegen persbureau Bloomberg zou het in Amsterdam genoteerde bedrijf de Australische branchegenoot Coca-Cola Amatil willen kopen, die een marktwaarde heeft van circa 7,8 miljard Australische dollar, omgerekend 4,7 miljard euro.

Door de overname zou de bottelaar voor Coca-Cola in Europa kunnen uitbreiden naar Australië en elders in de regio Asia Pacific. Naar verluidt zijn de gesprekken vergevorderd en kan binnen enkele dagen een overeenkomst worden aangekondigd, al is het volgens de ingewijden nog niet zeker dat de deal doorgaat. De beurshandel in Coca-Cola Amatil werd vrijdag nog stilgelegd in afwachting van nieuws over een "mogelijke grote transactie".

Coca-Cola Amatil heeft 32 productielocaties in Australië, Nieuw-Zeeland, Indonesië en elders in de regio.