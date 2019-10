Biergigant AB InBev slijt minder bier

Gepubliceerd op | Views: 618 | Onderwerpen: levensmiddelen

LEUVEN (AFN) - Anheuser-Busch InBev heeft in het derde kwartaal minder bier aan de man gebracht. Vooral de biervolumes in China en Verenigde Staten vielen lager uit ten opzichte van een jaar geleden.

De volumedaling had grotendeels te maken met vervroegde leveringen van bier aan China voorafgaand aan het derde kwartaal in aanloop naar festiviteiten. In het najaar vierde de Volksrepubliek zijn 70-jarige jubileum. Verder drukten de algehele zwakke macro-economische situatie wereldwijd op de bierverkopen.

De opbrengsten van de biergigant, onder meer bekend van merken als Corona en Stella Artois, dikten aan tot bijna 13,2 miljard dollar. De omzetgroei op eigen kracht bedroeg 2,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Onder de streep resteerde 2,4 miljard dollar, tegen 1,5 miljard dollar een jaar eerder. Ab InBev handhaafde de eerdere verwachtingen voor het lopende jaar.