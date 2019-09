Arcelor South Africa kijkt naar onderdelen

Gepubliceerd op | Views: 624 | Onderwerpen: staal

JOHANNESBURG (AFN/BLOOMBERG) - ArcelorMittal South Africa breidt zijn strategische evaluatieproces uit door ook operationele locaties, fabrieken en productiegebieden tegen het licht te houden. Mogelijk moet het Zuid-Afrikaanse dochterbedrijf van staalconcern ArcelorMittal bepaalde onderdelen sluiten omdat ze niet langer levensvatbaar zijn.

De onderneming was eerder deze zomer al in het nieuws omdat er meer dan 2000 van de 9000 banen verloren dreigen te gaan als onderdeel van een grootscheepse reorganisatie. De ingrepen hangen samen met de moeizame marktomstandigheden in de Zuid-Afrikaanse staalsector.

Het bedrijf kondigde al aan extra initiatieven te nemen om kosten te besparen en efficiënter te werken. Naast de zwakte op de staalmarkt in Zuid-Afrika kampt de onderneming met hoge kosten voor bijvoorbeeld elektriciteit, transport en grondstoffen.

ArcelorMittal South Africa voert momenteel ook gesprekken met werknemers en vakbonden over mogelijk banenverlies. De cokesactiviteiten op de commerciële markt en de geplande acquisitie van de Highveld Structural Mill staan los van het evaluatieproces.