'Nieuwe topman is Fugro-man'

"Persoonlijke redenen" zijn een mooie manier om zonder al te veel gezichtsverlies uit te kunnen stappen als CEO. Wat er eigenlij had kunnen staan is dat Løseth intern niet de steun kreeg die hij nodig had om zijn plannen door te voeren. Of dat Løseth onvoldoende draagkracht wist te creëren of onvoldoende in staat was bruggen te bouwen.



Selectietrajecten van CEOs worden over het algemeen niet lichtzinnig uitgevoerd. Het is dan ook verbazend om te zien hoe dit mis kon gaan. Ik gok op een fundamenteel verschil van inzicht in de manier waarop Fugro gerund dient te worden in lijn met doelstellingen. Dat er nu een insider benoemd wordt lijkt me een teken aan de wand in dat opzicht.