'Arcadis grotendeels in lijn met verwachting'

AMSTERDAM (AFN) - De kwartaal- en halfjaarresultaten van Arcadis laten een enigszins gemengd beeld zien, maar zijn grotendeels in lijn met de verwachtingen. Dat schrijft KBC Securities in een analistenrapport.

De omzetontwikkeling en het orderboek van het ingenieurs- en adviesbureau zijn volgens marktvorsers van de Belgische bank sterk. Ook de marges lieten een verbetering zien, hoewel die van dochteronderneming CallisonRTKL en op het Europese vasteland leidden tot een lager operationeel resultaat dan verwacht.

Ook analisten van ING spreken van een gemengd beeld. In Frankrijk en bij CallisonRTKL is volgens marktvorsers sprake van enige onderliggende zwakte. Daarnaast blijven operationele resultaten iets achter bij de verwachtingen, stellen de analisten. De autonome groei van het orderboek is daarentegen "redelijk" en in de kern haalt Arcadis zijn doelstellingen, aldus ING.

KBC hanteert een accumulate-advies en een koersdoel van 18 euro. ING geeft een buy-advies bij een koersdoel van 22 euro. Het aandeel Arcadis noteerde donderdag omstreeks 10.40 uur 7,9 procent hoger op 19,18 euro.