Lagere omzet en winst Core Labs

AMSTERDAM (AFN) - Core Laboratories (Core Labs) heeft in het tweede kwartaal een lagere omzet in de boeken gezet dan een jaar eerder. De in Amsterdam genoteerde dienstverlener aan de olie- en gasindustrie haalde zag ook de operationele winst stevig dalen. Dat had deels te maken met het afstoten van een bedrijfsonderdeel in de afgelopen periode. Ook viel de vraag in de Amerikaanse markt voor dienstverlening in de olie- en gassector tegen.

De omzet van Core Labs bedroeg 169 miljoen dollar. Dat was in het tweede kwartaal van vorig jaar nog 175,5 miljoen dollar. De operationele winst kwam uit op 28,0 miljoen, terwijl dat een jaar geleden nog 33,4 miljoen dollar was. Bij de divisie Reservoir Description nam de omzet toe en steeg ook de operationele winst ten opzichte van een jaar eerder. Bij de divisie Production Enhancement vielen beide getallen lager uit.

Core Labs voorziet voor het lopende kwartaal een omzet van tussen de 171 miljoen en 175 miljoen dollar, waarbij de groei met name voor rekening komt van de divisie Reservoir Description. Die kan profiteren van toenemende investeringen in olievelden vanwege de stijgende olieprijs. De operationele winst komt naar verwachting tussen de 30,6 en 32,6 miljoen dollar uit.

Eerder deze maand kondigde de onderneming aan in het derde kwartaal een dividend van 0,55 dollar per aandeel in contanten te betalen, net zoveel als in het afgelopen kwartaal.