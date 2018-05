Wall Street opent iets lager

Gepubliceerd op | Views: 105

NEW YORK (AFN) - De effectenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine minnen geopend. Beleggers blijven de ontwikkelingen rond Noord-Korea volgen na het afblazen van de ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un door de Amerikaanse president Donald Trump op donderdag. Verder zijn er wat macro-economische cijfers. Beleggers maken zich verder op voor een lang weekeinde. Maandag blijft Wall Street gesloten vanwege Memorial Day.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,2 procent lager op 24.760 punten. De brede S&P 500 leverde ook 0,2 procent in tot 2721 punten. Technologiebeurs Nasdaq bleef vrijwel vlak op 7424 punten.

Oliefondsen zoals ExxonMobil en Chevron gingen 2,3 procent en 2,6 procent omlaag door de dalende olieprijzen. Oliekartel OPEC praat met Rusland over een eventuele productieverhoging in de tweede helft van dit jaar. Naar verluidt gaat het om een productieverhoging met 1 miljoen vaten per dag.

Sportschoenenverkoper Foot Locker kwam met beter dan verwachte cijfers en steeg 13,3 procent. Sportartikelenketen Hibbett's Sports kwam juist met tegenvallende resultaten en duikelde bijna 12 procent.