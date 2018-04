Gepubliceerd op | Views: 384

BRUSSEL (AFN) - De wereldwijde staalproductie heeft in maart een stijging met 4 procent op jaarbasis tot 148,3 miljoen ton laten zien. Dat meldde de World Steel Association.

In China, met afstand 's werelds grootste staalproducent, ging de productie met 4,5 procent omhoog tot 74 miljoen ton. Ook in India, Japan en Zuid-Korea was sprake van een toename. De Europese Unie en de Verenigde Staten wisten ook meer staal te vervaardigen.

De bezettingsgraad binnen de wereldwijde staalindustrie lag vorige maand op 74,5 procent.