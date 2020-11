'Dow-Jonesindex vervolgt opmars richting 30.000 punten'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staat dinsdag voor een hogere opening. De leidende Dow-Jonesindex zet daarmee zijn opmars richting de 30.000 puntengrens voort. Beleggers op Wall Street hopen dat het einde van de coronacrisis in zicht is door de positieve ontwikkelingen rond de vaccins.

De Dow sloot begin 2017 voor het eerst boven de 20.000 punten. In januari 2018 werd de grens van 25.000 punten geslecht. Voor de coronacrisis in alle hevigheid losbarstte, was de Dow ook hard op weg naar de 30.000 punten. Door de crisis zakte de graadmeter tot onder de 20.000 punten.

Het nieuws dat de machtsoverdracht aan de nieuwe regering van de verkozen president Joe Biden officieel kan beginnen zorgt ook voor optimisme. De federale overheidsdienst General Services Administration (GSA) heeft de verkiezingszege van Biden erkend. De aankomend president krijgt daarmee toegang tot federale overheidsmiddelen en relevante geheime informatie.

Federal Reserve

Ook berichten dat Biden de voormalige voorzitter van de Federal Reserve (Fed) Janet Yellen wil benoemen tot minister van Financiën lijken goed te vallen bij beleggers.

Bij de bedrijven zal de aandacht onder meer uitgaan naar Boeing. De vliegtuigmaker lijkt ook in Europa op weg naar goedkeuring voor het weer in de lucht krijgen van de 737 MAX-toestellen die uit veiligheidsoverwegingen al anderhalf jaar aan de grond staan. Eerder stemde de Amerikaans luchtvaartautoriteit al in met het weer in gebruik nemen van de MAX.

Luchtvaartsector

De luchtvaartsector staat sowieso in de belangstelling na een nieuwe prognose van de internationale brancheorganisatie IATA. Die stelde dat de coronacrisis luchtvaartmaatschappijen wereldwijd opzadelt met verliezen van bij elkaar 157 miljard dollar. Met name over volgend jaar is de organisatie somberder dan eerst, omdat het nog wel enige tijd zal duren voordat bijvoorbeeld vaccinatieprogramma's zijn opgetuigd.

Verder gaat de aandacht uit naar Tiffany dat met cijfers kwam. Met name in China en Zuid-Korea deed Tiffany het goed in de drie maanden tot en met oktober. Elektronicaketen Best Buy kwam met beter dan verwachte resultaten. Bij winkels die langer dan een jaar open waren steeg de omzet in doorsnee met bijna een kwart.

Tesla

Ook Tesla lijkt voor een koerssprong te staan. De maker van elektrische auto's lijkt te profiteren van een positief analistenrapport.

De Dow sloot maandag op 29.591,27 punten. De breed samengestelde S&P 500 kreeg er 0,6 procent bij tot 3577,59 punten en techbeurs Nasdaq werd 0,2 procent hoger gezet, op 11.880,63 punten.