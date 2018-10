Gepubliceerd op | Views: 769 | Onderwerpen: Donald Trump, Federal Reserve

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een interview met The Wall Street Journal maar weer eens uitgehaald naar Fed-preses Jerome Powell, die eerder nota bene door Trump zelf werd aangesteld. De president is vooral niet te spreken over de veelvoud aan renteverhogingen die de koepel van centrale banken onder leiding van Powell in de VS doorvoert.

Trump zei tegen de krant dat hij ,,misschien spijt heeft" van de aanstelling van Powell, al is het nog ,,te vroeg om daarover te oordelen". Met de rentestappen brengt Powell volgens Trump de Amerikaanse economie in gevaar. Hij maakte daarbij de vergelijking met zijn voorganger Barack Obama, die volgens Trump nooit met een renteverhoging te maken kreeg. ,,Ik ben niet blij met de Fed", aldus de huidige president.,,Iedere keer als wij iets fantastisch doen, verhoogt Powell de rente. Het lijkt wel alsof hij daar plezier in heeft."

Kritiek op de Fed vanuit de politiek is doorgaans vreemd, omdat de bankenkoepel onafhankelijk is. Trump lijkt daar geen boodschap aan te hebben. Hij sprak vaker zijn ongenoegen uit over het Fed-beleid onder Powell.