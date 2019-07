Gepubliceerd op | Views: 350

REYKJAVIK (AFN) - Marel heeft in het tweede kwartaal goede zaken gedaan. De omzet en winst gingen omhoog, bleek uit de eerste kwartaalcijfers die de maker van machines voor de verwerking van vlees, kip en vis naar buiten bracht sinds de beursgang in Amsterdam.

De omzet van Marel kwam uit op 326,5 miljoen euro, tegen 296,7 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2018. Het IJslandse bedrijf haalde ruim 311 miljoen euro aan nieuwe orders binnen. Dat was een stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, maar iets minder dan in de voorgaande drie maanden.

De nieuwe orders kwamen met name uit China en elders in Azië. Hoewel de situatie met Afrikaanse varkensgriep de varkenssector in Azië hard treft, merkt Marel ook dat investeringen in moderne vleesverwerking in die regio door die crisis juist worden opgevoerd. In Europa en Noord-Amerika waren minder nieuwe projecten. Het totale orderboek van Marel is 459,4 miljoen euro waard.

De winst kwam uit op 34,3 miljoen euro. Dat is 4,8 miljoen euro meer dan een jaar eerder.