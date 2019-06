Gepubliceerd op | Views: 1.534

AMSTERDAM (AFN) - Quincy Promes is op weg naar Ajax. De 27-jarige aanvaller is dichtbij een transfer naar de kampioen van Nederland.

Ajax wil de komst zoals gebruikelijk pas bevestigen als de overgang helemaal is afgerond. Volgens De Telegraaf heeft de 38-voudig international al een akkoord bereikt over een vijfjarig contract.

Promes wordt bij Ajax herenigd met Erik ten Hag, de trainer onder wie hij bij Go Ahead Eagles voetbalde. De geboren Amsterdammer komt over van Sevilla, dat vorig jaar nog 20 miljoen euro voor hem aan Spartak Moskou betaalde. Promes speelde in de jeugd van Ajax en belandde via Haarlem bij FC Twente, dat hem in 2014 aan Spartak Moskou verkocht.

Promes is op meerdere posities in de aanval inzetbaar. Hij viel begin deze maand nog sterk in voor het Nederlands elftal in de halve finale van de Nations League tegen Engeland. In de verlenging van dat duel werkte Kyle Walker een schot van Promes in eigen doel (2-1). Promes tekende zelf voor de 3-1. De aanvaller werd in zijn eerste seizoen bij Sevilla vooral gebruikt als aanvallende vleugelverdediger.

Ajax versterkte zich afgelopen maanden ook al met de Roemeense middenvelder Razvan Marin en de Argentijnse verdediger Lisandro Martínez. Kik Pierie en Kjell Scherpen werden met het oog op de toekomst aangetrokken. Directeur voetbalzaken Marc Overmars benadrukte onlangs nog dat de Amsterdamse club op zoek was naar Nederlandse spelers. Met de komst van Promes speelt Ajax al in op een mogelijk vertrek van Hakim Ziyech en David Neres, die op dit moment met Brazilië actief is op de Copa América.

