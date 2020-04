Jefferies verlaagt advies Heineken

Gepubliceerd op | Views: 815 | Onderwerpen: advies, levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Zakenbank Jefferies verlaagt zijn advies voor brouwer Heineken van buy naar hold. Jefferies is voorzichtiger gestemd over de verwachtingen voor drankbedrijven vanwege de coronacrisis. Ook ziet de bank meer zwakte in opkomende markten.

Volgens Jefferies hebben drankbedrijven te maken met grotere tegenwind op de korte termijn dan nu door de markt wordt ingeschat en zijn er risico's op een langzaam herstel. Voor de lange termijn is de beleggingsadviseur wel positief over de sector. Voor Heineken geldt dat moet worden gewacht op een beter instapmoment. Heineken kwam eerder deze week met cijfers. Daarbij zag het bedrijf de verkoop in het eerste kwartaal dalen, met name in maart.

Het aandeel Heineken sloot donderdag op 76,32 euro.