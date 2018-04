SAP voert omzetverwachting op

Gepubliceerd op | Views: 0

WALLDORF (AFN) - De Duitse softwarefabrikant SAP heeft de omzetverwachting voor heel het jaar naar boven toe bijgesteld. In de prognose zijn nu de effecten van een grote overname en de groei van de cloud-activiteiten opgenomen, aldus de onderneming in een verklaring.

SAP rekent nu voor heel het jaar op een maximale omzet van 25,3 miljard euro. Eerder stond er nog een prognose van 25,1 miljard euro in de boeken. In het eerste kwartaal van het jaar kwamen de opbrengsten uit op bijna 5,3 miljard euro. Dat was iets minder dan analisten in doorsnee hadden voorzien. De operationele winst bedroeg in het afgelopen kwartaal 1,2 miljard euro.