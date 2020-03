Economische activiteit Frankrijk krimpt sterk door crisis

Gepubliceerd op | Views: 515 | Onderwerpen: Frankrijk

PARIJS (AFN) - De economische activiteit in Frankrijk is in maart sterk gekrompen door de schadelijke gevolgen en verstoring van het openbaar leven door het coronavirus. Dat meldde marktonderzoeker Markit op basis van voorlopige cijfers.

De inkoopmanagersindex voor de Franse industrie zakte naar een stand van 42,9 van 49,8 in februari. Een stand boven de 50 wijst op groei, daaronder op krimp. De consensus van economen lag op 40,6. De graadmeter voor de Franse dienstensector daalde van 52,5 naar 29,0. Hier werd in doorsnee een stand van 40 voorspeld.

De samengestelde index van industrie en diensten kwam uit op 30,2 tegen 52 een maand eerder.