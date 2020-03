Fabrikant coronatests: beperk tests tot patiënten met symptomen

Hoe meer je test, hoe meer gevallen je zult registreren in absolute zin. Immers, ondertussen is wel duidelijk geworden dat velen het virus onder de leden hebben (gehad) maar daar niet of nauwelijks iets van merken of gemerkt hebben.



Dus het testen heeft m.i. inderdaad alleen nog zin bij mensen die er ernstig aan toe zijn. En eventueel het medisch personeel in ziekenhuizen testen die lichte klachten hebben, dat is nog wel nog zinvol lijkt mij omdat in een ziekenhuis alle opgenomen patiënten kwetsbaar zijn. Verder geldt op dit moment dat iedereen thuis moet blijven. Ook alle gezonde mensen met Corona onder de leden blijven nu een paar weken thuis en kunnen dus ook niet ongemerkt meer mensen besmetten. Ook mensen met griep/koorts/lichte klachten moeten thuis in quarantaine. Die hoef je ook niet te testen. Als die gewoon beter worden en daarna nog een tijdje verplicht thuis blijven (net als iedereen op dit moment) dan lost ook dat zich vanzelf op.