'CMA-onderzoek zal fusie Takeaway niet stoppen'

Gepubliceerd op | Views: 148

AMSTERDAM (AFN) - Het onderzoek van de Britse marktwaakhond CMA naar de overname van het Britse Just Eat door maaltijdbestelsite Takeaway.com, zal de samensmelting niet in gevaar brengen. Wel kan de overname vertraging oplopen, verwachten analisten van Citi.

De aankondiging van de CMA dat er toch een onderzoek komt naar de fusie roept volgens de marktvorsers vragen op over de mogelijkheden voor verdere consolidatie op de voedselbezorgmarkt in het Verenigd Koninkrijk. Wel is het onderzoek in lijn met de extra aandacht die de CMA geeft aan een investering van Amazon in Deliveroo.

Het aandeel Takeaway sloot donderdag op 85,75 euro.