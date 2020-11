Ernst verlaat raad van commissarissen Pharming

LEIDEN (AFN) - Juergen Ernst treedt om persoonlijke redenen terug als vicevoorzitter van de raad van commissarissen van biotechnologiebedrijf Pharming. Commissaris Debora Jorn zal Ernst opvolgen.

Ernst was na zijn benoeming in april 2009 meer dan elf jaar vicevoorzitter van de toezichthoudende raad. Tijdens zijn zittingsperiode speelde hij een rol in de transformatie van Pharming van een biotechbedrijf dat zich richt op onderzoek naar een winstgevende biofarmaceutische onderneming met internationale commerciële activiteiten.