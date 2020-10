Wereldhave straalt op Damrak, AEX verspeelt eerdere winst

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam is vrijdag nagenoeg onveranderd de handel uitgegaan. In het laatste deel van de sessie raakte de leidende graadmeter zijn eerdere winst kwijt. Op Beursplein 5 viel met name de koerssprong van vastgoedfonds Wereldhave op. Elders in Europa bleven winsten wel overeind, geholpen door sterke kwartaalcijfers van grote Europese bedrijven als Daimler en Barclays en beter dan verwachte data over de Europese industrie.

De AEX-index sloot op 554,34 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 827,41 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs dikten tot 1,3 procent aan.

Wereldhave beleefde bij de kleinere fondsen een koerssprong van bijna 20 procent na een verhoging van de winstverwachting. Het bedrijf wist meer huur binnen te halen dan verwacht, sloot meerdere nieuwe overeenkomsten en had zijn kosten beter onder controle. Verder was er sprake van lager dan voorziene rentekosten en een voordeel door het oversluiten van een kredietfaciliteit in België.

Galapagos

Biotechnoloog Galapagos was met een winst van 3,9 procent de sterkste stijger in de AEX. ABN AMRO won 2,8 procent, nadat kenners van Goldman Sachs een koopadvies op de bank plakten.

Bedrijven in de chipsector stonden onder druk nadat de Amerikaanse chipreus Intel met teleurstellende handelsupdate kwam. Chipbedrijf ASMI was de sterkste daler in de AEX met een verlies van 3,4 procent. Chipmachinemaker ASML leverden 1,1 procent in.

MidKap

In de MidKap won Signify 0,7 procent. Het verlichtingsbedrijf behaalde in het derde kwartaal een hogere omzet dan een jaar geleden, dankzij de overname van het Amerikaanse Cooper. Exclusief de overname daalde de omzet ruim 8 procent. Beddenverkoper Beter Bed zakte bijna 5 procent op de lokale markt ondanks sterke omzetcijfers en een forse groei van het orderboek.

Daimler won 1 procent in Frankfurt. Het Duitse autoconcern verkocht afgelopen kwartaal minder auto's, maar boekte meer winst dankzij kostenbesparingen. Het moederbedrijf van Mercedes-Benz profiteerde ervan dat de Chinese economie herstelde van de coronacrisis en verhoogde de winstverwachting. Barclays klom 7 procent in Londen dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers van de Britse bank.

De euro was 1,1844 dollar waard, tegen 1,1831 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 40,39 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 42,24 dollar per vat.