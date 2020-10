Signify groeit, maar vergelijkbare omzet daalt door corona

EINDHOVEN (AFN) - Verlichtingsbedrijf Signify heeft in het derde kwartaal een hogere omzet behaald dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat geeft wel een vertekend beeld omdat de voormalige lichttak van Philips door de overname van het Amerikaanse Cooper eind vorig jaar flink is gegroeid. De vergelijkbare omzet, een betere graadmeter, bleef ruim 8 procent achter ten opzichte van een jaar eerder.

Topman Eric Rondolat zegt in een toelichting op de jaarcijfers dat hij tevreden is met de resultaten. "We hebben een veerkrachtige prestatie neergezet te midden van de moeilijke marktdynamiek die is veroorzaakt door de coronapandemie", aldus Rondolat. Op een 12 procent hogere omzet van 1,7 miljard euro zette Signify een winst van 90 miljoen euro in de boeken. Een jaar eerder bedroeg de nettowinst nog 74 miljoen euro.

De verlichtingsmaker stelde verder dat de integratie van Cooper en het bereiken van kostenvoordelen voor ligt op schema. Signify heeft daarnaast 350 miljoen euro uitgetrokken voor het terugdringen van de schulden.

Duurzaamheidsplannen

Ook bij de duurzaamheidsplannen heeft Signify de nodige voortgang geboekt. Het verlichtingsbedrijf heeft het afgelopen kwartaal voor alle activiteiten wereldwijd CO2-neutraliteit bereikt. Ook gebruikt de onderneming overal hernieuwbare energie.

Vanwege de onzekerheden rond de coronacrisis heeft Signify geen verwachtingen uitgesproken voor het gehele jaar.