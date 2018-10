'Negatief begin Amsterdamse beurshandel'

Gepubliceerd op | Views: 3.993

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt dinsdag lager te openen. Ook elders in Europa zullen de beurzen waarschijnlijk met verliezen beginnen na de negatieve stemming op de Aziatische markten. Op het Damrak verwerken beleggers de resultaten van uitzendconcern Randstad.

Randstad wist ook in het derde kwartaal zijn omzet en winst op te voeren. Maar in Europa merkte de uitzendreus wel dat de groei wat aan het afzwakken is. Bij de Amerikaanse activiteiten versnelde de omzetgroei juist. Onder de streep resteerde een nettowinst van 190 miljoen euro, tegen 165 miljoen euro in het derde kwartaal vorig jaar.

Aan het overnamefront meldde de Indiase zakenkrant Business Standard dat ArcelorMittal overweegt ook het Indiase staalbedrijf Uttam Galva te kopen. Het staalconcern liet vorige week al weten de fikse schulden op zich te nemen van Uttam. Dit was een van de eisen van de commissie van schuldeisers van Essar aan Arcelor stelde om in aanmerking te komen voor de overname van dit failliete Indiase staalbedrijf.

Schadevergoeding Monsanto

Zorgtechnologiebedrijf Philips en verzekeraar NN Group zullen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. DZ Bank werd positiever over Philips, terwijl Goldman Sachs zijn aanbeveling voor NN terugschroefde. Olie- en gasconcern Shell kreeg daarnaast een neutral-advies van Piper Jaffray.

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar Bayer. Een rechter in San Francisco heeft maandag in beroep bepaald dat de schadevergoeding die Bayer-divisie Monsanto moet betalen aan een man die kanker kreeg van Monsanto's onkruidverdelger Roundup, flink omlaag moet. In augustus bepaalde een jury dat het bedrijf in totaal 289 miljoen dollar (253 miljoen euro) moet betalen. Volgens de rechter is 78,6 miljoen dollar gepast.

Stapje terug

De Europese beurzen sloten maandag lager. De AEX-index daalde 1,2 procent tot 519,08 punten en de MidKap zakte 0,1 procent tot 742,18 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen daalden tot 0,6 procent. Ook Wall Street deed overwegend een stapje terug. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 25.317,41 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent en technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,3 procent aan.

De euro was 1,1450 dollar waard, tegen 1,1464 dollar op maandag. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,4 procent in prijs tot 69,08 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 79,43 dollar per vat.