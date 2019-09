Staat heropent tienjaarslening

quote: RoCrit2 schreef op 23 sep 2019 om 13:57:

Pensioenfondsen moeten voor een deel beleggen in staatsobligaties! Dan weet je ook meteen, waarom er gekort moet worden op pensioenen.

De overheid, en dat zijn wij allemaal, is in de hele rentekwestie ambivalent. Enerzijds is zij natuurlijk niet gelukkig met de gevolgen voor o.a. gepensioneerden. Anderzijds heeft zij inmiddels grotendeels, en misschien wel bijna helemaal, de Staatsschuld geherfinancierd. Dat geeft enorme besparingen! Van die besparingen merkt de gemiddelde Nederlander helemaal niets, tenzij je redeneert dat het anders met die Nederlanders veel slechter zou gaan!