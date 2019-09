'Druk op topman van WeWork'

Gepubliceerd op | Views: 641

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De druk op topman Adam Neumann van WeWork neemt toe. Volgens ingewijden zouden andere bestuurders proberen de mede-oprichter van de verhuurder van gedeelde werkruimtes over te halen om te vertrekken.

Onder hen ook Masayoshi Son, de oprichter van SoftBank en de grootste investeerder in WeWork. Naar verluidt komt het bestuur maandag bijeen en zou Son willen aanstellen als niet-uitvoerend voorzitter.

De 40-jarige Neumann is al enige tijd controversieel. De bezwaren van beleggers gingen lange tijd onder meer over het feit dat WeWork huur betaalde aan Neumann en hem geld uitleende. Ook was zijn stemrecht te groot. Het bedrijf zette daarom al stapjes om de naleving van interne en externe regels te verbeteren. Ook gaf Neumann een miljoenenbonus in aandelen terug.

WeWork heeft weinig tijd om stappen te zetten. Het bedrijf moet zijn beursgang voor het einde van het jaar hebben afgerond, om onder meer toegang te blijven houden tot een lening van 6 miljard dollar.