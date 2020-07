'Omzet Unilever boven verwachting'

Gepubliceerd op | Views: 716

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De omzet van was- en levensmiddelenconcern Unilever in het tweede kwartaal was beter dan verwacht. Dat verklaarden analisten in een reactie op de cijfers. Het aandeel Unilever ging sterk omhoog op de beurs in Amsterdam.

ING zei positief te zijn over de cijfers, met een onderliggende omzetontwikkeling die veel beter was dan verwacht. Ook marge was duidelijk hoger dan de bank had gedacht. ING zei dat Unilever de verwachtingen flink heeft overtroffen. Het advies is buy, met een koersdoel van 58,90 euro.

Zakenbank Jefferies (buy) laat weten dat de ramingen voor dit jaar mogelijk flink opwaarts bijgesteld moeten gaan worden. Bryan Garnier (neutral) verklaarde dat er geen verslechtering bij trends was te zien, en dat de verkoop van huishoudelijke schoonmaakmiddelen profiteert van de coronacrisis. Liberum kwam met een verhoging van het koersdoel.

Thee-activiteiten

Naast de cijfers maakte Unilever ook bekend het merendeel van zijn thee-activiteiten te gaan afsplitsen. Wel behoudt het bedrijf zijn thee-activiteiten in India en Indonesië en zijn belang in het samenwerkingsverband met PepsiCo voor Lipton-ijsthee. Jefferies denkt dat de exit uit de thee-activiteiten vooral ontwikkelde markten zal betreffen.

Het aandeel Unilever noteerde omstreeks 09.40 uur een plus van 7 procent op 50,14 euro. Daarmee was het de sterkste stijger in de AEX-index.