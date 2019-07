Betalingsbedrijf Ingenico positiever over jaar

Gepubliceerd op | Views: 195

PARIJS (AFN) - De Franse betalingsdienstverlener Ingenico is positiever gesteld over de verwachtingen voor het hele jaar. Het bedrijf krikte zijn ramingen voor de autonome groei en het bedrijfsresultaat in 2019 op, zo blijkt uit cijfers die nabeurs in Parijs werden gepubliceerd door de branchegenoot van het Nederlandse Adyen.

Ingenico rekent nu op een autonome groei met meer dan 9 procent, terwijl eerder een plus van circa 6 procent was voorzien. Het bedrijfsresultaat zou over het hele jaar moeten uitkomen op meer dan 590 miljoen euro. Hier werd eerder ruim 580 miljoen euro voorspeld. Deze cijfers en prognoses zijn aangepast voor boekhoudmethode IFRS16.

Over de eerste zes maanden van dit jaar bedroeg de omzet 1,6 miljard euro, een stijging van 13 procent op vergelijkbare basis. De nettowinst nam met 48 procent toe tot 80 miljoen euro.

Ingenico kwam begin dit jaar nog met een winstwaarschuwing vooral tegenvallende prestaties bij de tak voor bancaire betalingsdiensten. Het bedrijf is nu bezig in de kosten te snijden.