Italiaanse beurs mogelijk volgende doelwit in slag om beurzen

MILAAN (AFN/BLOOMBERG) - De Italiaanse beurs is naar verwachting het volgende doelwit in de grote consolidatieslag in de branche van beursuitbaters. De huidige eigenaar London Stock Exchange (LSE) lijkt gedwongen te worden om de Italiaanse beurs te verkopen, om daarmee groen licht te krijgen voor de overname van dataprovider Refinitiv.

Eerder deze week besloot Brussel om een volledig onderzoek naar eventuele antitrustbezwaren uit te voeren. Dat maakt de kans groter dat LSE de dataprovider pas mag overnemen als bepaalde bezittingen worden verkocht.

Verschillende Europese beursuitbaters, waaronder Euronext en Deutsche Börse zouden naar verluidt wel interesse hebben in de Italiaanse beurs. Een verkoop van de beurs in Milaan levert mogelijk 3 miljard tot 3,5 miljard euro op.

Borsa Italiana

LSE heeft Borsa Italiana sinds 2007 in bezit en wil deze behouden. De beurs in Milaan was vorig jaar goed voor 14 procent van de omzet van LSE. Verder houdt de Britse beursuitbater met zijn Italiaanse dochter voet aan de grond binnen de Europese Unie.

Onder meer het vastrenteplatform MTS, waar Borsa Italiana een meerderheidsbelang in heeft, kan bij een bundeling van krachten met Tradeweb Markets van Refinitiv een dominante speler worden in de Europese handel in overheidsschulden. In 2017 weigerde LSE het onderdeel nog van de hand te doen waardoor de beoogde fusie met de Duitse beursuitbater Deutsche Börse niet doorging.

Brussel neemt tot uiterlijk 27 oktober de tijd om de samenvoeging van LSE en Refinitiv te onderzoeken. De voorbije jaren zijn er verschillende overnames geweest in de sector. Onder meer Euronext, die ook de beurs van Amsterdam uitbaat, groeide hard door diverse overnames.