Tegenslag voor Facebook in antitruststrijd Duitsland

BERLIJN (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse techreus Facebook kreeg een tegenslag te verwerken in de juridische antitruststrijd in Duitsland. De hoogste burgerrechter van het land besliste dat Facebook een antirustbevel van het de Duitse concurrentiewaakhond voorlopig moet opvolgen. In ieder geval tot het moment dat er een beslissing volgt in de zaak.

Concreet betekent dit dat Facebook de wijze waarop het surfgedrag en app-gebruik van gebruikers verzamelt moet wijzigen. De rechter zei niet te twijfelen dat Facebook een dominante positie heeft in de markt voor sociale netwerken en dat het bedrijf zijn positie misbruikt.

Facebook werd door het Bundeskartellamt in februari vorig jaar gesommeerd om zijn gedrag te veranderen. Het techbedrijf kreeg daar twaalf maanden de tijd voor. Daarbij moest Facebook niet alleen het verzamelen aan banden leggen, maar ook het samenvoegen van die verzamelde informatie met zijn eigen data. Dat mocht pas als gebruikers expliciet toestemming hadden gegeven en ze moeten de mogelijkheid hebben om zonder gevolgen te weigeren.

Tegen die beslissing ging Facebook in beroep. Ook omdat de concurrentiewaakhond antitrustwetgeving gebruikte voor privacydoeleinden.