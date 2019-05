Best Buy profiteert van overname en diensten

Gepubliceerd op | Views: 267

RICHFIELD (AFN/RTR) - Elektronicawinkelketen Best Buy heeft in het eerste kwartaal een hogere winst in de boeken gezet dan in dezelfde periode vorig jaar. De Amerikaanse onderneming profiteerde daarbij onder andere van het vorig jaar overgenomen GreatCall, dat apparaten als smartwatches en telefoons voor ouderen ontwikkelt.

Al met al sloot Best Buy zijn eerste kwartaal af met een nettowinst van 265 miljoen dollar, tegenover 208 miljoen dollar een jaar eerder. De omzet nam met 33 miljoen dollar toe tot ruim 9,1 miljard dollar. De vergelijkbare omzet steeg met 1,1 procent, wat meer is dan kenners in doorsnee hadden verwacht.

De positieve jaarstart zorgt evenwel niet voor meer optimisme over de rest van het lopende boekjaar. Dat komt doordat Best Buy verwacht last te krijgen van de hogere importheffingen die de Verenigde Staten hebben ingesteld op Chinese goederen, laat financieel topvrouw Corie Barry weten.