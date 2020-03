Consumentenvertrouwen eurozone krijgt flinke knauw

Ik ben akkoord met die visie uit de eerste posting. In Turkije probeert men die toe te passen: iedereen boven +65 jaar blijft thuis. Daaronder zijn inderdaad amper dodelijke slachtoffers. Want anders ...Ik dacht ergens gelezen te hebben dat elke 1% verandering in werkloosheid in de US voor 50.000 extra doden zorgde jaarlijks. In ieder geval is de mortality bij werklozen 2,7 maal hoger dan bij werkenden. De economische backlash van deze zware griepepidemie gaat veel groter worden qua slachtoffers dan het aantal slachtoffers van het virus. Dat momenteel op 15000 staat in de wereld, waarvan laat ons zeggen er 7500 ouder zijn dan 80 jaar en 4000 ouder dan 75 jaar,3000 ouder dan 70. En een 500 jonger dan 70 jaar.