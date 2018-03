Angst handelsoorlog houdt beurzen in greep

Gepubliceerd op | Views: 968

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn de week in mineur geëindigd. Na de stevige verliezen op donderdag doken de beurzen vrijdag opnieuw fors in de min. Beleggers vrezen een handelsoorlog tussen de economische grootmachten de Verenigde Staten en China.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot de dag met een verlies van 1,3 procent op 521,45 punten. De MidKap leverde 0,8 procent in tot 790,93 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt doken tot 1,8 procent in het rood.

Zakenbank NIBC en distributie- en groothandelsbedrijf B&S beleefden wisselende beursgangen op het Damrak. NIBC, dat voor 8,75 euro per aandeel zijn rentree maakte op Beursplein 5, noteerde 2,9 procent lager. B&S, dat een introductieprijs had van 14,50 euro, eindigde vlak.

Air France-KLM

ArcelorMittal was met een verlies van 3,4 procent een van de grootste dalers in de AEX. Het staalbedrijf liet weten een nieuwe poging te wagen om het financieel geplaagde Indiase staalconcern Essar Steel in te lijven, nadat een eerder bod was verworpen. Arcelor trok daarbij op met de Japanse branchegenoot Nippon Steel. Tankopslagbedrijf Vopak was de koploper met een winst van 3,2 procent.

In de MidKap sloot luchtvaartcombinatie Air France-KLM de rij vlak voor bodemonderzoeker Fugro. Beide bedrijven werden zo'n 3 procent lager gezet. Beursintermediair Flow Traders profiteerde juist van de toegenomen activiteit en onrust op de markten en was met afstand de grootste stijger met een plus van ruim 9 procent.

DWS

In Frankfurt bracht Deutsche Bank (min 2,9 procent) zijn vermogensbeheertak DWS naar de beurs. DWS won 1,5 procent.

De Britse farmaceut GlaxoSmithKline won in Londen 3,3 procent na terugtrekking van het bod op de consumentengezondheidstak van de Amerikaanse branchegenoot Pfizer. Eerder zagen Reckitt Benckiser en Johnson & Johnson al af van een overname van het onderdeel.

De olieprijzen stegen nadat Saudi-Arabië liet weten dat de productiebeperkingen tot in 2019 zouden kunnen worden voortgezet. Een vat Amerikaanse olie werd 1,6 procent duurder op 65,31 dollar. Brentolie klom 1,3 procent tot 69,78 dollar per vat. De euro was 1,2357 dollar waard, vergeleken met 1,2310 dollar een dag eerder.