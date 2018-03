BAM neemt project in Birmingham over

Gepubliceerd op | Views: 692

BIRMINGHAM (AFN) - Bouwbedrijf BAM neemt een project in Birmingham over van de failliete Britse bouwer Carillion. BAM is al sinds vorige maand actief op de bouwplaats van One Chamberlain Square, maar neemt vrijdag de leiding over het bouwproject formeel over.

De bouw lag sinds Carillion half januari failliet ging stil. Nu BAM officieel de nieuwe bouwer is van het project keren ook de onderaannemers terug. Het gebouw moet begin volgend jaar klaar zijn. Dan vestigt consultants- en accountantsbureau PwC er zijn nieuwe kantoor in Birmingham.

De waarde van de opdracht is niet bekendgemaakt.